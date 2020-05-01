За сутки мошенники выманили у троих тамбовчан почти полмиллиона рублей

1 Май 2020 2020-05-01T11:00:22+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три факта мошенничества: аферисты «развели» жителей региона почти на 500 тысяч рублей.Так, 30 апреля в отдел полиции «Знаменский» обратилась 55-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Абонент убедил ее перевести свои электронные сбережения на безопасный банковский счет, поскольку от ее имени якобы кто-то пытается оформить кредит. Ничего не подозревая, женщина выполнила все указания мошенника, после чего с ее счета списалось 120 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в Мучкапском районе. Жертвой обмана стал 50-летний мужчина. Ему также позвонил мошенник, представившийся работником банка. После того, как потерпевший сообщил аферисту персональные данные банковской карты, с нее пропали 159 тысяч рублей.

В Рассказовском районе мошенники убедили 62-летнюю жительницу в том, что ей в честь дня рождения положен подарок от банка. Не увидев подвоха, растроганная женщина выполнила все операции, которые от нее потребовали. В итоге с ее счета было похищено 201 тысяча рублей.

- По всем фактам мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU