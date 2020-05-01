Тамбовчанам предлагают выйти 9 мая на балконы и спеть песню «День Победы»
Тамбовская область присоединятся к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», суть которой заключается в том, чтобы жители исполнили 9 мая песню Давида Тухманова «День Победы» из своих окон и балконов. К участию приглашаются как профессиональные музыканты, так и обычные любители музыки.
- Начало проведения акции: 9 мая в 12.00 часов дня по часовому поясу каждого региона страны. Опубликовать видео своего выступления можно в социальных сетях с хэштэгом #окнопобеды, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Добавим, что акция «Окно Победы» пройдет по инициативе ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова.
ИСТОЧНИК KP.RU