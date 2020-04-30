После обращения тамбовчанки к руководителю СКР Александру Бастрыкину возобновятся поиски ее пропавшего сына

30 Апр 2020 2020-04-30T19:54:19+03:00

17-летний молодой человек исчез четыре года назад

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В условиях самоизоляции и из-за отсутствия возможности личной встречи Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. На прием к главе ведомства обратились жители Тамбовской, Московской, Саратовской областей, Республики Башкортостан. Наша землячка рассказала Председателю СК России о том, что в апреле 2016 года по дороге домой пропал ее сын, которому на тот момент было 17 лет.

До сих пор о его судьбе ничего не известно. Женщина попросила главу ведомства возобновить поиски, а также установить все обстоятельства и местонахождение мальчика. Александр Бастрыкин поручил в кратчайший срок установить все обстоятельства исчезновения юноши и через месяц доложить результат.

- Устанавливайте круг общения, конфликты с другими ребятами, может быть, что-то личное было, - сказал руководитель СКР.

По результатам личного приема Председатель Следственного комитета поставил на контроль ход рассмотрения всех поступивших жалоб и заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU