1 мая в Тамбовской области не будут продавать алкоголь

30 Апр 2020 2020-04-30T18:00:14+03:00

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В День Весны и Труда, который традиционно отмечается 1 мая, на всей территории Тамбовской области будет полностью запрещена розничная торговля алкоголем.

Ограничения на продажу спиртным в государственные праздники в нашем регионе действуют с 2012 года. Так, розничная торговля любым алкоголем, включая пиво, оказалась под запретом с 21 часа до 8 часов утра следующего дня. Кроме того, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября было принято решение о полном запрете розничной торговли алкоголем.

- Такое решение продиктовано стремлением снизить уровень алкоголизации населения и число правонарушений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Благодаря запретительным мерам, произошло значительное снижение числа пьяных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU