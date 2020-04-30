В Мичуринске мужчина предалагал прохожим купить оружие

30 Апр 2020 2020-04-30T17:06:19+03:00

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В Мичуринске во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался продать прохожим самодельное оружие на Липецком шоссе.

Росгвардейцы приехали по указанному адресу и застали там подходившего под описание мичуринца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В руках он держал пакет, где лежал предмет, внешне похожий на оружие.

- 37-летний местный житель, ранее судимый, был задержан росгвардейцами и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. У мужчины при личном досмотре было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное дульнозарядное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU