2020-04-30T17:06:19+03:00
Происшествия

В Мичуринске мужчина предалагал прохожим купить оружие

Житель наукограда был задержан сотрудниками Росгврадии
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался продать прохожим самодельное оружие на Липецком шоссе.

Росгвардейцы приехали по указанному адресу и застали там подходившего под описание мичуринца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В руках он держал пакет, где лежал предмет, внешне похожий на оружие.

- 37-летний местный житель, ранее судимый, был задержан росгвардейцами и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. У мужчины при личном досмотре было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное дульнозарядное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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