2020-04-30T13:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовчан не пустят в Липецкую область без справки о том, что они не болеют коронавирусом

Получить документ можно в поликлиниках по месту жительства, но, учитывая, что в выходные они не работают, сделать это практически невозможно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Въехать в соседний регион без справки нельзяВъехать в соседний регион без справки нельзя
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Жители Тамбовской, а впрочем, и любой другой области, не смогут попасть на территорию Липецкого региона без справки от врача, подтверждающей, что они не больны коронавирусом. Такое решение приняли в администрации соседней области.

- В связи со сложившейся ситуаций по распространению коронавирусной инфекции, в Липецкой области принимаются дополнительные меры по борьбе с эпидемией, - говорится в сообщении администрации Липецкой области. - Гражданам, прибывающим в Липецкую область, а также гражданам, путь следования которых проходит по территории Липецкой области, необходимо иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у них подтвержденной новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Чиновники соседнего региона попросили коллег из других областей сообщить о таком решении жителям. Как выяснилось, в Тамбовской области справку о том, что человек не болеет коронавирусом можно получить у участкового терапевта по месту жительства. Для этого нужно записаться на прием через регистратуру и посетить лечебное учреждение. Вот только поликлиники в праздничные дни не работают и ближайшая дата, на которую можно записаться – 6 мая, и то, если этот день не будет занят. То есть урегулировать вопрос со справкой до праздников можно только сегодня, 30 апреля.

В региональном управлении Роспотребнадзора тамбовчанам ничем помочь не смогут, здесь делают тесты на коронавирус и выдают соответствующие заключения только по направлению врача, при наличии показаний для такого исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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