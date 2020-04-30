Тамбовчанам разрешили провести майские праздники на дачах, но только с семьей

30 Апр 2020 2020-04-30T15:41:13+03:00

Тамбовчанам в возрасте 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, настоятельно рекомендовано оставаться дома и воздержаться от поездок Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Тамбовчанам можно выезжать на свои дачи с 30 апреля и провести там майские праздники, но только с теми, с кем они находились в одной квартире на самоизоляции в будние дни. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин внес соответствующие изменения внесены в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области».

При этом по возвращению с дач тамбовчане по-прежнему обязаны соблюдать ранее установленные постановлением №233 ограничительные меры и предписания Роспотребнадзора.

- В частности, путь следования к загородному дому или на дачу и обратно необходимо организовать таким образом, чтобы минимизировать контакты с посторонними, например, отдать предпочтение личному транспорту. В общественном транспорте необходимо использовать маску и перчатки, соблюдать социальное дистанцирование, не принимать пищу в транспорте. После поездки - обработать руки кожным антисептиком; не дотрагиваться не обеззараженными руками до лица, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, жителям региона необходимо воздержаться от посещения родственников, друзей, соседей и не принимать гостей у себя. Следует отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, а также не подвергать опасности людей, относящихся к группе риска. Речь идет о тамбовчанах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими соматическими заболеваниями. Последним настоятельно рекомендовано оставаться дома и воздержаться от поездок.

Тамбовчанам напоминают о том, что при ухудшении самочувствия нужно немедленно принять меры по самоизоляции и вызвать врача на дом без посещения поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU