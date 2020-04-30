Тамбовчане предложили более 70 вариантов названий для детского городка на Набережной

30 Апр 2020 2020-04-30T14:11:11+03:00

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С 27 апреля тамбовчане выбирают название для деревянного городка на улице Набережной, который в этом году преобразится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

За несколько дней горожане уже предложили более 70 разнообразных вариантов, среди которых в основном преобладают сказочные. Например, «Чудо-град», «Скатерть-самобранка», «Поле чудес», «У Лукоморья», «В гостях у сказки», «Чудо-Юдо», «Чудеса в решете», «Иван-да-Марья», «Жар-птица», «Лукошко чудес», «Лукошко сказок», «Городок чудес», «Старая сказка», «Любимая сказка», «В Тридевятом царстве», «На неведомых дорожках» и т.д.

Многие тамбовчане обыгрывают тему с полюбившимся многим поколениям деревянным драконом, фигуру которого обещают сохранить в обновленном детском городке: «Дракошина поляна», «Змей Горыныч», «Дракоша», «Тамбов-Горыныч», «Дракон», «Сказочный дракон», «Дракон и дети», «Нянька-дракон», «Огнедышащий нянь» и другие. Также горожане предлагают и фантастические варианты: «Зурбаган», «Аркаим», «Изумрудный город», «Зазеркалье» и т.д.

Напомним, что взамен старых игровых конструкций и фигур на детской площадке появятся новые малые архитектурные формы и арт-объекты. При этом стилистика городка нарушена не будет.

- Сбор предложений лучшего названия для обновленного городка проводится по инициативе главы города Тамбова Наталии Макаревич. Приглашаем всех горожан принять участие в выборе названия для нового места игр и отдыха. Лучшие из предложенных вариантов будут вынесены на открытое голосование. Сбор идей по названию детского городка на Набережной продолжится по 6 мая. Свои варианты необходимо направлять на электронный адрес: oprostmb@yandex.ru, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU