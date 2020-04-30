2020-04-30T14:11:11+03:00
Общество

Тамбовчане предложили более 70 вариантов названий для детского городка на Набережной

Идеи принимаются до 6 мая
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Эскизный вариант обновленного детского городкаЭскизный вариант обновленного детского городкаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

С 27 апреля тамбовчане выбирают название для деревянного городка на улице Набережной, который в этом году преобразится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

За несколько дней горожане уже предложили более 70 разнообразных вариантов, среди которых в основном преобладают сказочные. Например, «Чудо-град», «Скатерть-самобранка», «Поле чудес», «У Лукоморья», «В гостях у сказки», «Чудо-Юдо», «Чудеса в решете», «Иван-да-Марья», «Жар-птица», «Лукошко чудес», «Лукошко сказок», «Городок чудес», «Старая сказка», «Любимая сказка», «В Тридевятом царстве», «На неведомых дорожках» и т.д.

Многие тамбовчане обыгрывают тему с полюбившимся многим поколениям деревянным драконом, фигуру которого обещают сохранить в обновленном детском городке: «Дракошина поляна», «Змей Горыныч», «Дракоша», «Тамбов-Горыныч», «Дракон», «Сказочный дракон», «Дракон и дети», «Нянька-дракон», «Огнедышащий нянь» и другие. Также горожане предлагают и фантастические варианты: «Зурбаган», «Аркаим», «Изумрудный город», «Зазеркалье» и т.д.

Напомним, что взамен старых игровых конструкций и фигур на детской площадке появятся новые малые архитектурные формы и арт-объекты. При этом стилистика городка нарушена не будет.

- Сбор предложений лучшего названия для обновленного городка проводится по инициативе главы города Тамбова Наталии Макаревич. Приглашаем всех горожан принять участие в выборе названия для нового места игр и отдыха. Лучшие из предложенных вариантов будут вынесены на открытое голосование. Сбор идей по названию детского городка на Набережной продолжится по 6 мая. Свои варианты необходимо направлять на электронный адрес: oprostmb@yandex.ru, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На борьбу с пандемией Сбербанк направляет более 3 млрд рублей
1 мая в Тамбовской области не будут продавать алкоголь
В Мичуринске мужчина предалагал прохожим купить оружие
В Тамбовской области идет строительство двух автомобильных автодорог
Тамбовчанам разрешили провести майские праздники на дачах, но только с семьей
От тамбовчан ждут заявок на конкурс «Семья года»
Тамбовчане предложили более 70 вариантов названий для детского городка на Набережной
Тамбовчан не пустят в Липецкую область без справки о том, что они не болеют коронавирусом
В Тамбовской области стартовали работы по благоустройству дворов и скверов
Сбербанк разработал экспериментальную ИИ-модель диагностики коронавируса на основе КТ
Тамбовчанка на «Mitsubishi Outlander» не уступила дорогу «Приоре»: в аварии пострадали два человека
В Тамбове со следующей недели начнутся отключения горячей воды
В Тамбовской области за сутки выявили 75 новых больных коронавирусом: от болезни скончалась 73-летняя жительница Первомайского района
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
В Тамбовской области поймали наркодилеров с 230 гр героина
Ремонт дорог и тротуаров в Мичуринске обойдется почти в 180 миллионов рублей
Житель Тамбовщины нашел гранату во время уборки на чердаке
Тамбовским медикам и соцработникам делают тесты на коронавирус
В Моршанске полицейские изъяли у местного жителя аресенал оружия и боеприпасов
В Мичуринске обновят около 4000 квадратных метров дорожной разметки
Двое тамбовчан проведут по 11 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто