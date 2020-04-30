В Тамбовской области идет строительство двух автомобильных автодорог

30 Апр 2020 2020-04-30T16:15:25+03:00

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В рамках программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» Тамбовской области в 2020 году выделили 441,6 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство двух автомобильных дорог. Так, они появятся в развивающихся районах северной части областного центра. Известно, что дороги разгрузят улицы спального микрорайона, а также соединят север и центр Тамбова.

Речь идет об автомобильной дороге по улицам Советская и Запрудная в границах микрорайона «Донской» в Тамбовском районе, протяженностью 3,15 километра. Работы ведутся с середины апреля. По контракту строительно-монтажные работы должны завершиться в октябре этого года.

- Кроме того, средства нацпроекта направлены на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог микрорайона «Телецентр». Их протяженность составляет 8,68 километра. Работы стартовали с 1 апреля текущего года, завершатся также в октябре. Они проводятся в рамках комплексной застройки микрорайона «Телецентр» Притамбовья, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU