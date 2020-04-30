2020-04-30T11:02:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области за сутки выявили 75 новых больных коронавирусом: от болезни скончалась 73-летняя жительница Первомайского района

Общее количество заболевших составляет на сегодняшний день 612 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Тамбовщине резко возросло количество заболевших коронавирусомНа Тамбовщине резко возросло количество заболевших коронавирусом
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В Тамбовской области за последние сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 75 человек, это «рекордное» количество заболевших, которых выявили в нашем регионе с начала ведения статистики. Днем ранее зафиксировали 44 случая.

Среди новых заболевших 30 мужчин, 40 женщин, 5 детей (мальчики 3, 6, 8, 11, 13 лет). Возраст взрослых от 19 до 84 лет. 11 прибыли из других регионов, 64 контактировали с приехавшими из из других регионов. Общее количество заболевших в Тамбовской области достигло 612 человек.

Также стало известно, что в регионе от коронавируса скончался второй человек, в первом случае это была 46-летняя жительница Инжавинского района, сейчас стало известно о смерти 73-летней пенсионерки из Первомайского района. Как сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, женщина страдала сахарным диабетом и ожирением. Она поступила в центр для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии. Сразу была подключена к искусственной вентиляции лёгких. Однако несмотря на проводимые реанимационные мероприятия наступила смерть. К женщине незадолго до заболевания приезжал сын из Москвы, который сейчас находится в Московской больнице на ИВЛ с пневмонией, вызванной короновирусом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день 517 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 93 выздоровели и выписались. Также за последние сутки зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

- Остаются на самоизоляции 1535 человек, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Всего под медицинским наблюдением находилось 4443 человека, в настоящее время 2664 человека сняты с медицинского наблюдения, в т.ч. 144 выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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