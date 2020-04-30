В Тамбове со следующей недели начнутся отключения горячей воды

30 Апр 2020 2020-04-30T11:33:32+03:00

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Практически сразу после завершения отопительного сезона в Тамбове стартуют гидравлические испытания на теплосетях. В результате у горожан на некоторое время останутся без горячей воды.

- Гидравлические испытания пройдут в Тамбове с 6 мая по 30 июня в городе пройдут плановые отключения горячей воды, - рассказал главный инженер Тамбовского филиала «Квадры» Алексей Нечаев. – Это, напомню, важный этап подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. Чем больше слабых мест мы найдем и устраним на сетях в летний период – тем надежнее будет теплоснабжение потребителей зимой.

Как и раньше, опрессовку сетей в Тамбове проведут комбинированным способом: в части домов давление будут увеличивать централизованно, от Тамбовской ТЭЦ, а в части гидравлические испытания будут проводить с помощью специального мобильного опрессовочного центра. Такая схема позволяет уменьшить срок отключения горячей воды у жителей города – до 3-4 дней, вместо прежних двух недель.

Напомним, что гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа. По итогам первого компания устраняет выявленные повреждения. На втором этапе проверяется качество выполненных ремонтов.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU