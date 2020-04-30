Тамбовчанка на «Mitsubishi Outlander» не уступила дорогу «Приоре»: в аварии пострадали два человека

30 Апр 2020 2020-04-30T12:11:46+03:00

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Авария, в которой пострадали два человека, произошла 29 апреля в 12 часов 30 минут на 382 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Мичуринского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 55-летняя женщина-водитель за рулем «Mitsubishi Outlander» выезжала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем «Lada Priora», под управлением 48-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander», а также пассажир автомобиля «Lada Priora», 47-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU