2020-04-30T10:17:21+03:00
Происшествия

В Тамбовской области поймали наркодилеров с 230 гр героина

Молодая пара планировала сбыть запрещенные вещества через закладки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области в селе Татаново остановили автомобиль ВАЗ 2115. Владельца транспортного средства 20-летнего молодого человека и его 18-летнюю спутницу задержали. Во время досмотра у них были обнаружили и изъяли два пакета с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это был героин массой 230 граммов. По данным оперативников, пара намеревалась распространять наркотическое вещество бесконтактным способом через закладки. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

- Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Ведется следствие. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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