От тамбовчан ждут заявок на конкурс «Семья года»

30 Апр 2020 2020-04-30T15:01:04+03:00

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Жителей Тамбовской области приглашают к участию в конкурсе «Семья года», который в этом году будет проводиться в пятый раз.

Состязание проходит в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций» под девизом: «Моя семья – моя Россия».

Участниками конкурса могут быть:

- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, добро;

- социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью;

- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности; имеющие успешное семейное дело (бизнес);

- семьи, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно – историческому наследию, национальной культуре.

В настоящее время объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года».

Организатором областного конкурса является региональное управление социальной защиты и семейной политики. Заявки на участие принимаются до 13 мая 2020 года по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 27 «а», каб. № 216 и на электронный адрес: kna@uszn.tambov.gov.ru. Контактное лицо: Козадаева Нина Александровна, телефон для справок: 8(910) 757-37-30.

ИСТОЧНИК KP.RU