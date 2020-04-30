В Тамбовской области стартовали работы по благоустройству дворов и скверов

30 Апр 2020 2020-04-30T13:03:21+03:00

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В Тамбовской области началась реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как рассказали в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, на данный момент заключены контракты на обустройство 62,5 процента дворовых и общественных территорий. Соответственно на 21 и 4 из них подрядные организации приступили к работам.

Раньше остальных реализацию программы начали в Мичуринске. Как поясняют в администрации наукограда, такое решение принято с расчетом завершить основную часть благоустройства до конца июня, чтобы мичуринцы летний сезон встретили с обновленными дворами. При этом все запланированные работы обсуждались с населением заранее.

Сейчас уже в девяти дворах Мичуринска работы выполнены на 80 процентов и больше. Здесь подготовлено щебеночное основание, проведено асфальтирование дворового подъезда. На данный момент продолжается асфальтирование у подъездов. После чего будут установлены скамейки и урны, проведен ремонт освещения. В зависимости от территории предусмотрено также асфальтирование отмостки, установка бордюров.

В этом году в Мичуринске планируют благоустроить 16 дворовых территорий, объединяющих 24 дома. На эти цели будет направлено около 26 миллионов рублей.

По традиции самый большой объем работы будет проведен в Тамбове. В программу этого года было включено 36 дворов. И на некоторых из них работы уже также стартовали. Начались они и на двух общественных территориях областного центра – в детском городке на Набережной и сквере на бульваре Энтузиастов.

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на Тамбовщине планируется благоустроить 183 двора и 110 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.

По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, торги завершены по всем 183 дворовым территориям. По 168 из них заключены контракты. По остальным эта работа будет проведена в ближайшие дни.

По 109 из 110 общественных территорий размещены заявки на торги. 6 мая такая заявка появится и на проведение работ в Первомайском поссовете. Контракты заключены по 15 территориям, что составляет 13,6 процента от общего количества.

- В мае – июне текущего года планируется приступить к работам во всех дворах и общественных пространствах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств до 15 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU