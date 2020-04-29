2020-04-29T17:10:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовским медикам и соцработникам делают тесты на коронавирус

Проведено уже больше 300 исследований специалистов из группы риска
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ежедневно в лаборатории проводят порядка 100 анализов на коронавирусЕжедневно в лаборатории проводят порядка 100 анализов на коронавирусФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В соответствии с приказом главного санитарного врача и приказом Минздрава России о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на базе Тамбовской инфекционной больницы развернута лаборатория. Здесь проводят диагностику тем, кто по роду деятельности попадает в группу риска – медикам и работникам социальных служб.

Ежедневно в лаборатории проводят 100 исследований на коронавирус. Персонал здесь работает в условиях повышенных мер санитарной безопасности. Прием анализов и выдача результатов происходят ежедневно, без праздников и выходных.

- Наши тест-системы отличает высокий уровень чувствительности к коронавирусу, говорит заведующая иммунологическим отделом КДЛ Тамбовской инфекционной клинической больницы Ольга Тимофеева. - В течение 6-8 часов, столько длится исследование, мы получаем точный результат. Провели уже более 300 исследований. В случае необходимости мы сможем значительно увеличить их объемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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