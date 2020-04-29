Житель Тамбовщины нашел гранату во время уборки на чердаке
Позже выяснилось, что это муляж
Граната оказалась муляжом
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В дежурную часть регионального управления Росгвардии поступило сообщение от 40-летнего жителя Мичуринска. Мужчина рассказал, что убирался на своем чердаке и нашел предмет, внешне похожий на гранату.
Прибывшие на место специалисты оцепили и обследовали территорию. Взрывотехники установили, что предмет представляет собой муляж ручной гранаты Ф-1 без заряда взрывчатого вещества.
- По окончании работ росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции, - добавили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU