Ремонт дорог и тротуаров в Мичуринске обойдется почти в 180 миллионов рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T09:31:36+03:00

В первую будет отремонтирован тротуар на Липецком шоссе от ул. Мичурина до остановки «Прогресс» Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске в этом году собираются отремонтировать 75 участков дорог и тротуаров, протяженностью более 30 километров. Стоимость работ оценивается примерно в 180 миллионов рублей, которые были выделены из областного и городского бюджетов.

К подготовительным работам подрядчик приступит 30 апреля, а затем несколько бригад займутся уже непосредственно ремонтом. В первую очередь, обновление ждет тротуар на Липецком шоссе от ул. Мичурина до остановки «Прогресс». Кроме того, будут отремонтированы дороги и тротуары в районе Автозаводской и в микрорайоне «Кочетовка».

- В соответствии с контрактом до 1 ноября 2020 года подрядчик должен завершить работы по всем 75 определенным списком участкам дорог и тротуаров. Они будут проведены в несколько этапов, - сообщает пресс-служба администарции города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU