2020-04-29T16:23:02+03:00
Происшествия

В Моршанске полицейские изъяли у местного жителя аресенал оружия и боеприпасов

Кроме того, у мужчины имелись компоненты, из которых можно приготовить самодельную взрывчатку
Ксения АЛЕШИНА
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Экспертизы становили, что изъятые образцы оружия пригодны для производства выстреловЭкспертизы становили, что изъятые образцы оружия пригодны для производства выстреловФото: УМВД России по Тамбовской области
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В Моршанске сотрудники полиции нашли у 43-летнего местного жителя арсенал оружия и боеприпасов кустарного производства. Все это мужчина хранил в подвале собственного дома, расположенного на улице Флотской. Также стражи порядка обнаружили компоненты, из которых можно приготовить самодельное взрывчатое вещество.

Выяснилось, что мужчина покупал так называемые ММГ - массогабаритные макеты различного оружия и переделывал их для стрельбы боевыми патронами. Все предметы были направлены для проведения генетического и баллистического исследования в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД России. Экспертизы показали, что образцы оружия пригодны для производства выстрелов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, задержано в порядке статьи ст. 91 УАК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление источника приобретения комплектующих частей изъятого оружия, а также способа и целей его изготовления, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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