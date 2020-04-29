Двое тамбовчан проведут по 11 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков
Прокуратура Советского района поддержала государственное по уголовному делу в отношении двоих мужчин 31 и 48 лет. Тамбовчане обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.228.1 УК РФ «Сбыт наркотических веществ в крупном размере».
Установлено, что обвиняемые, используя связи с теми, кто тоже употреблял синтетические вещества, в период с сентября 2018 по февраль 2019 г. приобретали наркотики через интернет-магазин, которые получали через «закладки». Часть наркотиков они употребляли сами, а часть сбывали на территории областного центра.
- Следствием и в суде доказано 13 эпизодов их преступной деятельности. С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленникам наказание в виде 11 лет лишения свободы каждому, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU