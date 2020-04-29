В Тамбове из-за коронавируса отложили запуск фонтанов

29 Апр 2020 2020-04-29T14:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году открытие фонтанов в Тамбове, которое по традиции проходило в конце апреля, переносится из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки на более поздний срок. Такое решение местные власти приняли в связи с тем, что на данный момент в городе действует режим самоизоляции и людям запрещено появляться в местах массового отдыха.

- Мы очень надеемся, что тамбовчане, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих людей, останутся дома. Фонтаны начнут свою работу после окончания режима самоизоляции. Большинство объектов уже готово к работе. Специалисты позаботились как о техническом состоянии фонтанов, так и об их внешнем виде: провели монтаж оборудования, ремонт облицовки, мытье чаш, покраску, к пусконаладочным работам приступим сразу после снятия ограничений, - сказал директор МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Иван Шишкин.

Тамбовчанам напоминают о том, что на площадях, в парках и скверах во время предстоящих майских праздников будет продолжено патрулирование. Нарушителей режима самоизоляции ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU