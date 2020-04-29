В Мичуринске обновят около 4000 квадратных метров дорожной разметки

29 Апр 2020 2020-04-29T15:41:28+03:00

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В Мичуринске подрядчики приступили к нанесению новых разделительных полос и «зебр», которые стерлись за зимний сезон. Всего будет восстановлено порядка 4000 кв.м разметки на пешеходных переходах и более 41 километра разделительных горизонтальных и осевых линий.

- Первоочередным этапом стало обновление желто-белой разметки возле образовательных учреждений и на улицах с интенсивным движением. Также в этом году планируется нанести новую разметку «Дети» у ряда городских школ, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Известно, что работы по обновлению дорожных разметок завершат к Первомаю.

ИСТОЧНИК KP.RU