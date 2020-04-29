2020-04-29T11:17:28+03:00
Происшествия

В столкновении двух фур на тамбовской трассе погиб водитель одного из грузовиков

52-летний мужчина скончался до приезда скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария со смертельным исходом произошла на территории Мичуринского районаАвария со смертельным исходом произошла на территории Мичуринского районаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области произошла авария с участием двух грузовиков, в которой погиб мужчина. Как рассказали в УГИБДД по региону, ДТП зафиксировали 28 апреля в 23 часа 26 минут на 382 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, на территории Мичуринского района. 52-летний водитель автомобиля «МАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшем налево автомобилем «Фредлайнер» с полуприцепом, под управлением 51-летнего водителя.

- В результате аварии водитель автомобиля «МАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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