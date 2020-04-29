2020-04-29T13:22:32+03:00
Происшествия

Котовчанина задержали за серию краж из автомобилей

Всего пострадали шесть владельцев машин
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в серии кражах из автомобилей. Так, 28 апреля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение потерпевшего о хищении из его легковушки «Лады Приоры». Мужчина припарковал машину по месту жительства на улице Профсоюзной, а утром обнаружил, что замок взломан, а из салона пропали инструменты и личные вещи.

Стражи порядка поймали вора «по горячим следам». Выяснилось, что некоторое время спустя после первой кражи котовчанин аналогичным способом вскрыл еще один автомобиль «Шевроле Ниву», припаркованному на той же стоянке. На этот раз из салона машины мужчина похитил бинокль.

- Еще четверо владельцев машин на той же стоянке также понесли материальный ущерб. Хищение бензина было задокументировано в административных материалах сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Котовчанин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчине придется возместить материальный ущерб, причиненный автовладельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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