2020-04-29T12:03:47+03:00
Происшествия

Иностранца будут судить за дачу взятки тамбовскому полицейскому

Молодой человек, нарушивший режим пребывания на территории РФ, пытался подкупить стража порядка 15 тысячами рублей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 4 марта этого года, обвиняемый в служебном кабинете сотрудника полиции положил ему на стол 15 тысяч рублей, чтобы решить вопрос с нарушением им режима пребывания на территории РФ. Однако страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовским медикам и соцработникам делают тесты на коронавирус
В Моршанске полицейские изъяли у местного жителя аресенал оружия и боеприпасов
В Мичуринске обновят около 4000 квадратных метров дорожной разметки
Двое тамбовчан проведут по 11 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто
В Тамбове из-за коронавируса отложили запуск фонтанов
Котовчанина задержали за серию краж из автомобилей
В Тамбове пункт проката технических средств реабилитации работает только по предварительной записи
Иностранца будут судить за дачу взятки тамбовскому полицейскому
В столкновении двух фур на тамбовской трассе погиб водитель одного из грузовиков
Тамбовские стобалльники прошлых лет поделятся с выпускниками этого года опытом сдачи ЕГЭ
Коронавирус за сутки нашли еще у 44 тамбовчан
Мэрия Тамбова заберет у жильцов аварийный дом, который они должны были снести в прошлом году, но не сделали этого
Тамбовчанин выплатил 250 тысяч рублей долга, чтобы не лишиться водительских прав
Улицы Тамбова приводят в порядок к майским праздникам
В Тамбовской области нашли тело 80-летнего пенсионера с ножевыми ранениями
В больницах Тамбовской области подготовили 500 мест для лечения больных коронавирусом
В Мичуринске мужчина украл из магазина сигареты на 14 тысяч рублей
В Котовске к 75-летию Победы появится клумба в виде георгиевской ленты
Полицейские задержали двоих мужчин за кражу погрузчиков на территории Тамбовской области
Арженскую суконную фабрику, принадлежавшую Асеевым, не признали памятником
В Тамбове иномарка врезалась в притормозивший на дороге автомобиль
В Тамбовской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 33 человек
МТС ускорила 4G-интернет для 20 000 сельчан и дачников в Тамбовской области
В Тамбове решили завершить отопительный сезон