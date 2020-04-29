Иностранца будут судить за дачу взятки тамбовскому полицейскому

29 Апр 2020 2020-04-29T12:03:47+03:00

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 4 марта этого года, обвиняемый в служебном кабинете сотрудника полиции положил ему на стол 15 тысяч рублей, чтобы решить вопрос с нарушением им режима пребывания на территории РФ. Однако страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU