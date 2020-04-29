2020-04-29T10:35:44+03:00
Общество

Тамбовские стобалльники прошлых лет поделятся с выпускниками этого года опытом сдачи ЕГЭ

Это поможет ребятам справиться с волнением перед предстоящими экзаменами
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская область стала участницей Всероссийской акции «100 баллов для Победы»Тамбовская область стала участницей Всероссийской акции «100 баллов для Победы»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина примет участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы», которая в этом году пройдет полностью в онлайн-режиме из-за неблагоприятно эпидемиологической обстановке в стране.

Так, в рамках акции тамбовчане, получившие 100 баллов по ЕГЭ в разные годы, поделятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену с выпускниками этого года. Молодым людям предлагают записать видео с мастер-классами или организовать прямые эфиры в соцсетях.

- Проводят конференции с одиннадцатиклассниками и лучшие выпускники лицея №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина - школы, которая лидирует во многих федеральных рейтингах по качеству образования. В частности, завтра, 30 апреля, конференцию проведут Валерия Камышникова (100 баллов по русскому языку), Мария Лиходиевская (100 баллов по математике), Алексей Цунаев (100 баллов по химии), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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