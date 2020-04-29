2020-04-29T09:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус за сутки нашли еще у 44 тамбовчан

Общее количество заболевших в области составляет 537 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
У 75 человек - пневмонияУ 75 человек - пневмония
Изменить размер текста:

За последние сутки, 29 апреля, количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области увеличилось еще на 44 человека. Таким образом, общее количество людей с этим диагнозом достигло 537. 83 из них выздоровели: 60 выписали из стационара, 23 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умер от коронавируса 1 человек.

Среди новых заболевших 14 мужчин, 26 женщин, 4 детей (мальчики 13 и 17 лет, девочки 7 и 10 лет). Возраст взрослых от 20 до 82 лет. 8 прибыли из других регионов, 36 контактных с приехавшими из других регионов.

- На госпитализации находятся 210 человек (135 - подтвержден, 15 - с подозрением, 2 - отрицательный, 58 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 75 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1424 (из них подтверждённых случаев - 318, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2378.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовским медикам и соцработникам делают тесты на коронавирус
В Моршанске полицейские изъяли у местного жителя аресенал оружия и боеприпасов
В Мичуринске обновят около 4000 квадратных метров дорожной разметки
Двое тамбовчан проведут по 11 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто
В Тамбове из-за коронавируса отложили запуск фонтанов
Котовчанина задержали за серию краж из автомобилей
В Тамбове пункт проката технических средств реабилитации работает только по предварительной записи
Иностранца будут судить за дачу взятки тамбовскому полицейскому
В столкновении двух фур на тамбовской трассе погиб водитель одного из грузовиков
Тамбовские стобалльники прошлых лет поделятся с выпускниками этого года опытом сдачи ЕГЭ
Коронавирус за сутки нашли еще у 44 тамбовчан
Мэрия Тамбова заберет у жильцов аварийный дом, который они должны были снести в прошлом году, но не сделали этого
Тамбовчанин выплатил 250 тысяч рублей долга, чтобы не лишиться водительских прав
Улицы Тамбова приводят в порядок к майским праздникам
В Тамбовской области нашли тело 80-летнего пенсионера с ножевыми ранениями
В больницах Тамбовской области подготовили 500 мест для лечения больных коронавирусом
В Мичуринске мужчина украл из магазина сигареты на 14 тысяч рублей
В Котовске к 75-летию Победы появится клумба в виде георгиевской ленты
Полицейские задержали двоих мужчин за кражу погрузчиков на территории Тамбовской области
Арженскую суконную фабрику, принадлежавшую Асеевым, не признали памятником
В Тамбове иномарка врезалась в притормозивший на дороге автомобиль
В Тамбовской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 33 человек
МТС ускорила 4G-интернет для 20 000 сельчан и дачников в Тамбовской области
В Тамбове решили завершить отопительный сезон