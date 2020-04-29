Коронавирус за сутки нашли еще у 44 тамбовчан

29 Апр 2020 2020-04-29T09:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки, 29 апреля, количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области увеличилось еще на 44 человека. Таким образом, общее количество людей с этим диагнозом достигло 537. 83 из них выздоровели: 60 выписали из стационара, 23 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умер от коронавируса 1 человек.

Среди новых заболевших 14 мужчин, 26 женщин, 4 детей (мальчики 13 и 17 лет, девочки 7 и 10 лет). Возраст взрослых от 20 до 82 лет. 8 прибыли из других регионов, 36 контактных с приехавшими из других регионов.

- На госпитализации находятся 210 человек (135 - подтвержден, 15 - с подозрением, 2 - отрицательный, 58 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 75 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1424 (из них подтверждённых случаев - 318, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2378.

ИСТОЧНИК KP.RU