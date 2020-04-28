Мэрия Тамбова заберет у жильцов аварийный дом, который они должны были снести в прошлом году, но не сделали этого

28 Апр 2020 2020-04-28T18:04:13+03:00

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Администрация города Тамбова заявила о решения изъять для муниципальных нужд участок под домом на ул. Буденного, 30. Как следует из постановления мэрии, сам дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Демонтировать дом собственники 9-и расположенных здесь квартир должны были за свой счет до конца 2019 года. Но люди этого не сделали, что подтверждается актом осмотра. Сейчас решено забрать в пользу мэрии участок площадью 401 кв. м., на котором находится аварийное строение. Квартиры и участок у собственников при этом планируют выкупить по рыночной цене. Площадь квартир в доме составляет от 20,5 кв. м. до 57 кв. м. Стоимость жилья пока не определена.

В ближайшее время об этом решении планируют оповестить жителей.

- Копию настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, в течение десяти дней со дня принятия, - говорится в постановлении администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU