Тамбовчанин выплатил 250 тысяч рублей долга, чтобы не лишиться водительских прав
Мужчина должен был возместить ущерб, причиненный ДТП
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В Тамбовской области на исполнении у судебных приставов находилось производство о взыскании с местного жителя 250 тысяч рублей ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.
Поскольку возмещать ущерб мужчина не спешил, судебный пристав вынес в отношении него предупреждение о временном ограничении в праве управления транспортным средством. Испугавшись остаться без водительского удостоверения, тамбовчанин через несколько дней оплатил долг в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU