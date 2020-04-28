Тамбовчанин выплатил 250 тысяч рублей долга, чтобы не лишиться водительских прав

28 Апр 2020 2020-04-28T17:01:18+03:00

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В Тамбовской области на исполнении у судебных приставов находилось производство о взыскании с местного жителя 250 тысяч рублей ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Поскольку возмещать ущерб мужчина не спешил, судебный пристав вынес в отношении него предупреждение о временном ограничении в праве управления транспортным средством. Испугавшись остаться без водительского удостоверения, тамбовчанин через несколько дней оплатил долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU