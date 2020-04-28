Улицы Тамбова приводят в порядок к майским праздникам

28 Апр 2020 2020-04-28T16:00:40+03:00

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В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» наводят порядок перед предстоящими майскими праздниками. Специалисты моют проезжие части и тротуары, проводят ямочный ремонт дорог, наносят разметку, а также очищают от мусора дороги, пешеходные зоны и прибордюрные части.

- Уже сегодня с утра ямочный ремонт литым асфальтобетоном проходил на улице Гастелло, на участке от ул.Гагарина до ул.Ерофеевская. Также велась подсыпка фрезом на отдельных участках улицы Трегуляевская и проезда Спортивный. На пересечении улиц К.Маркса и Кирова выполнен ремонт ограждений, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Кроме того, рабочие нанесли дорожную разметку на севере Тамбова, улицах Чичерина, Агапкина, Свободная, Мичуринская, а еще окрасили (ул.Интернациональная, К.Маркса, Октябрьская) и отремонтировали (ул.М.Горького, Набережная, Клубная) пешеходные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU