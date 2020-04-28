В больницах Тамбовской области подготовили 500 мест для лечения больных коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T14:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области для лечения больных коронавирусом на сегодняшний день подготовили 503 места. Как сообщают в пресс-службе администрации региона – это 100% от планируемой мощности, то есть такое количество коек должно удовлетворить потребности нашего региона. Последним для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировали стационар Тамбовской ЦРБ.

Здесь развернуто 99 коек, из которых 91 койка – с подводкой кислорода, в том числе 26 коек оснащено аппаратами ИВЛ. Для больных с новой коронавирусной инфекцией предусмотрена вся необходимая диагностическая база: рентгенологические, ультразвуковые и эндоскопические исследования, лабораторная экспресс-диагностика.

- В отделении будут работать: 18 анестезиологов-реаниматологов, 20 врачей, в числе которых инфекционисты, кардиологи, терапевты, а также специалисты диагностических служб, 45 средних медицинских сестер и 25 человек – младшего медицинского персонала, - рассказали в пресс-службе администрации области. - Все сотрудники прошли обучение современным методам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

Ранее в нашем регионе организовали работу Центра для лечения пневмоний на базе Тамбовской областной клинической больницы и приспособили под лечение больных с коронавирусной инфекцией хирургический корпус Рассказовской ЦРБ.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в тамбовской области зафиксировано 493 случая заболевания коронавирусом, на госпитализации находятся 199 человек, у 136 из которых диагноз подтверждено. Пневмонией болеют 76 человек с коронавирусом.

Из почти 500 человек, 67 уже выздоровели, из них 28 апреля – 17 человек. В этот день из инфекционных стационаров Тамбовской инфекционной больницы выписали 10 пациентов, а еще 7 человек находились на домашнем лечении. Среди выздоровевших восемь мужчин и пять женщин в возрасте от 19 лет до 62 лет из Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Жердевки, Первомайского и Сосновского районов. Они получали медицинскую помощь в Тамбовской инфекционной больнице, Мичуринской, Сосновской и Уваровской ЦРБ. Кроме того, выздоровели и четверо детей, самый младший из которых – трехмесячный мальчик из Первомайского района, лечившийся в Тамбовской инфекционной клинической больнице. Вместе с ним также выписана трехлетняя девочка. Еще один 17-летний подросток лечился в Мичуринской ЦРБ, а также мальчик 12 лет из Тамбова получал лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU