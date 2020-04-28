В Тамбовской области нашли тело 80-летнего пенсионера с ножевыми ранениями

28 Апр 2020 2020-04-28T15:03:38+03:00

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В Моршанском районе в собственном доме было обнаружено тело 80-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В убийстве подозревается 57-летний односельчанин погибшего. По версии следствия, 27 апреля этого года, он зашел в дом к знакомой супружеской паре и нанес хозяину несколько ножевых ранений. Супруга потерпевшего успела выбежать на улицу и позвать соседей. Прибывшие на место происшествия констатировали смерть пенсионера.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершённого преступления. Для определения психического состояния подозреваемого в рамках расследования уголовного дела ему будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU