2020-04-28T13:20:40+03:00
Происшествия

В Мичуринске мужчина украл из магазина сигареты на 14 тысяч рублей

Ему грозит пять лет лишения свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полицию по городу Мичуринску поступила информация о краже из магазина на улице Интернациональной. Выяснилось, что злоумышленник разбил окно и проник в помещение, откуда похитил сигареты на сумму около 14 тысяч рублей и 12 тысяч рублей из кассы.

Сотрудники полиции установили, что кражу совершил безработный 30-летний житель наукограда. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину. Как оказалось, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим.

- После определения материального ущерба будет принято процессуальное решение и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к аналогичным хищениям, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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