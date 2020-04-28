2020-04-28T10:15:38+03:00
Происшествия

В Тамбове иномарка врезалась в притормозивший на дороге автомобиль

В аварии пострадала 29-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один из автомобилей не выдержал дистанциюОдин из автомобилей не выдержал дистанциюФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Дорожное происшествие, в котором получила травмы 29-летняя тамбовчанка, зафиксировали 27 апреля в 17 часов 30 минут на улице Бастионной в районе дома №7«А» областного центра. 27-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Hyundai Solaris», который остановился впереди него. За рулем иномарки находился 30-летний мужчина и 29-летняя пассажирка.

- В результате аварии травмы получила женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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