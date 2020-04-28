2020-04-28T11:48:11+03:00
Происшествия

Полицейские задержали двоих мужчин за кражу погрузчиков на территории Тамбовской области

Стражи порядка выявили три факта хищения техники
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчины украли три погрузчика и продали ихМужчины украли три погрузчика и продали ихФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбовской области полицейские раскрыли кражи совершенные на территории региона в прошлом году. Так, 10 июня на 392-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Мичуринском районе с неогороженной территории, где хранились строительные материалы, был украден экскаватор-погрузчик марки «JCB».

Месяцем позже, 23 июля, были совершены еще две аналогичные кражи техники. В Тамбовском районе в поселке Майский со стоянки строительно-дорожной фирмы злоумышленники украли погрузчик марки «JCB». В этот же день в Тамбове на улице Агапкина схожим способом злоумышленники похитили погрузчик той же марки, принадлежащий 35-летнему предпринимателю.

В ходе расследования стражи порядка установили личность одного из злоумышленников -51-летнего мужчины, а также его подельника. Их задержали за пределами Тамбовской области, одного – в Ставропольском крае, а другого – в Краснодаре. Выяснилось, что каждый погрузчик злоумышленники продали более чем за 1 миллион рублей.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности злоумышленников. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проверяется причастность задержанных к аналогичным фактам, совершенным на территории других регионов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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