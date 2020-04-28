В Тамбовской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 33 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T09:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в Тамбовской области коронавирус диагностировали еще у 33 человек: 17 мужчин, 13 женщин, в возрасте от 32 до 77 лет, и троих детей – двух 7-летний девочек и 5-летнего мальчика. Таким образом, общее количество заболевших в регионе составляет сейчас 493 человека. Лишь один из новых инфицированных прибыл из другого региона, 32 человека контактировали с приехавшими из других областей.

- На госпитализации находятся 199 человек (136 - подтвержден, 4 - с подозрением, 1 - отрицательный, 58 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 76 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 1269 (из них подтверждённых случаев - 289, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 2293.

ИСТОЧНИК KP.RU