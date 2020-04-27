В Тамбове решили завершить отопительный сезон

27 Апр 2020 2020-04-27T18:56:35+03:00

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Постановление администрации города Тамбова об окончании отопительного сезона 2019/2020 годов подписано главой города Тамбова Наталией Макаревич в понедельник, 27 апреля.

Документом определено, что поэтапное прекращение подачи теплоносителя в жилые дома начнется с 29 апреля. Соответствующие рекомендации даны теплоснабжающим организациям, предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хозяйственном ведении или оперативном управлении котельные, а также объекты жилого фонда. Также со среды рекомендовано закончить отопительный сезон для потребителей сетевого природного газа, использующих его для отопления газифицированных помещений.

- В дошкольные учреждения и учреждения образования, здравоохранения теплоноситель прекратят подавать по заявкам, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Взаимодействие управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями поручено осуществлять через Единую городскую центральную диспетчерскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU