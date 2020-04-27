Тамбовчанам до 11 мая запретили ходить в лес, парки и на речку

27 Апр 2020 2020-04-27T18:12:48+03:00

Кроме того, в области запретили продавать товары для пикников и шашлыков

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27 апреля в Тамбовской области ввели новые ограничения режима повышенной готовности. Соответствующие изменения в постановление от 26 марта внес губернатор Александр Никитин. Согласно документу, с 27 апреля по 11 мая жителям региона запрещено посещать леса, парки, скверы, а также водные объекты. Кроме того, в области запретили продавать товары для пикника и шашлыков. Документ начинает действовать с 27 апреля.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь: https://npa.tamlife.ru/files/php6iVf2P.pdf

ИСТОЧНИК KP.RU