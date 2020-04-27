Тамбовчанину грозит крупный штраф или три года колонии за кражу денег у собственного отца

27 Апр 2020 2020-04-27T17:59:24+03:00

Молодой человек похитил 20 тысяч рублей из машины, принадлежащей родителю

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В селе Устье Тамбовской области в полицию обратился местный житель с заявлением о краже денег. Выяснилось, что из автомобиля мужчины, который он припарковал около своего дома, похитили 20 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что преступление совершил его 25-летний сын. Теперь парню грозит штраф до 200 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы, согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

- Кроме того, злоумышленнику придется вернуть потерпевшему деньги, которые он частично успел потратить на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU