Тамбовчанину грозит крупный штраф или три года колонии за кражу денег у собственного отца
В селе Устье Тамбовской области в полицию обратился местный житель с заявлением о краже денег. Выяснилось, что из автомобиля мужчины, который он припарковал около своего дома, похитили 20 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что преступление совершил его 25-летний сын. Теперь парню грозит штраф до 200 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы, согласно ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
- Кроме того, злоумышленнику придется вернуть потерпевшему деньги, которые он частично успел потратить на собственные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU