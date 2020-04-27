В Тамбовской области мужчина угрожал убийством 81-летней матери

27 Апр 2020 2020-04-27T16:05:46+03:00

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В полицию города Котовска обратилась 81-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 40-летний сын вел себя неадекватно, схватил за шею и грозился задушить. Все это происходило во время ссоры пенсионерки и мужчины. Вскоре стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

- В настоящее время в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU