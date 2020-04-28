В Котовске к 75-летию Победы появится клумба в виде георгиевской ленты
В этом году на улицах Котовска высадят 21000 саженцев цветов. Они украсят парки, скверы и другие городские пространства. В работе будут задействованы сотрудники тепличного комплекса «Городского хозяйства».
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, традиционная первая посадка цветов начнется ко Дню Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, у мастеров имеется много интересных задумок. Например, в парке Воинской славы планируется создание клумбы в виде георгиевской ленты. Кроме того, помимо обычных клумб в Котовске появятся подвесные вазоны.
Фото: ИА Прокотовск
ИСТОЧНИК KP.RU