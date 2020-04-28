В Котовске к 75-летию Победы появится клумба в виде георгиевской ленты

28 Апр 2020 2020-04-28T12:30:54+03:00

Городские пространства Котовска в этом году украсят 21000 саженцев цветов

Всего же по городу высадят 21 000 саженцев цветов

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В этом году на улицах Котовска высадят 21000 саженцев цветов. Они украсят парки, скверы и другие городские пространства. В работе будут задействованы сотрудники тепличного комплекса «Городского хозяйства».

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, традиционная первая посадка цветов начнется ко Дню Победы. Как сообщает пресс-служба администрации города, у мастеров имеется много интересных задумок. Например, в парке Воинской славы планируется создание клумбы в виде георгиевской ленты. Кроме того, помимо обычных клумб в Котовске появятся подвесные вазоны.

Фото: ИА Прокотовск

ИСТОЧНИК KP.RU