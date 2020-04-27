2020-04-27T15:19:26+03:00
Общество

В Тамбове отменили первомайскую демонстрацию

Праздник отметят в интерактивном формате
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове отменили традиционное праздничное шествие с митингом трудовых коллективов и профсоюзных организаций, которое должно было состояться 1 мая. В этом году вместо демонстраций, посвященных Дню весны и труда, профсоюзы проведут Первомай в интерактивном режиме.

- С 27 апреля и по 1 мая Федерация независимых профсоюзов России запускает интернет-акцию под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». Участие в ней могут принять все желающие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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