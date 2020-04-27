В Мичуринске местный житель ударил полицейского ногой в живот

27 Апр 2020 2020-04-27T14:01:11+03:00

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В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, вечером, 14 марта этого года, мичуринец во время задержания за совершение административного правонарушения, ударил одного из полицейских ногой в живот. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU