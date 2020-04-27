Тамбовские студенты помогают выпускникам 9 и 11 классов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ

27 Апр 2020 2020-04-27T17:01:18+03:00

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В рамках проекта «Волонтеры просвещения» около 150 студентов старших курсов вузов региона помогают выпускникам 9 и 11 классов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Это учащиеся ТГУ имени Г.Р. Державина, МичГАУ и педагогического колледжа. Кроме того, они оказывают помощь и учителям во время дистанционного обучения, которые испытывают трудности в работе с электронными гаджетами.

- Когда мы поняли, что учебный год будем заканчивать дистанционно, и нам надо создать все условия, чтобы ребята из девятых и одиннадцатых классов качественно подготовились к заданиям единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации, студенты старших курсов взяли на себя волонтерскую инициативу по организации индивидуальных занятий с учащимися, - сказала начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Старшие товарищи помогают ребятам справиться с экзаменационным волнением, а также делятся своим опытом сдачи экзаменов. В настоящее время за помощью в подготовке к ЕГЭ обратились более 150 тамбовских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU