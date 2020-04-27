В Тамбове мотоциклист «влетел» в «ГАЗель», а потом попал под легковушку

27 Апр 2020 2020-04-27T12:16:09+03:00

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Авария с участием мотоциклиста произошла 26 апреля в 20 часов на регулируемом перекрестке улиц Советской и Московской города Тамбова. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 28-летний водитель мотоцикла «Honda», при выезде на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «ГАЗель» под управлением 34-летнего мужчины. От удара мотоцикл отбросило на автомобиль «Lada Granta», за рулем которого находился 25-летний водитель.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

Мотоциклист остался жив, но получил серьезные травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU