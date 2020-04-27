Библиотеки Тамбовщины приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды

27 Апр 2020 2020-04-27T13:09:18+03:00

Присоединиться к нему могут все желающие

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В Тамбовской области, как и по всей стране, 25 апреля прошла ежегодная акция Библионочь. На этот раз ее провели в формате онлайн-марафона, посвященного юбилею Великой Победы. Участниками марафона #75словПобеды стали и библиотеки Тамбовской области вместе со своими читателями.

Суть марафона заключается в том, что его участники записывают видеоролики, на котором читают стихи, прозу или письма о войне, а затем выкладывают их в соцсети с соответствующим хэштегом.

- В Тамбовской областной детской библиотеке сотрудники прочитали произведения Семёна Милосердова «Мы уходим на северо-запад», Ивана Шамова «Подвиг техника Коникова», Льва Ошанина «Волжская баллада». Вниманию читателей были представлены отрывки из военной прозы: Михаила Шолохова «Судьба человека», Льва Кассиля и Макса Полянского «Улица младшего сына», Марии Белаховой «Драгоценный груз», Андрея Жарикова «Максимкин орден», Станислава Олефира «Когда я был маленьким, была война». Завершило программу чтение стихотворения Николая Замятина «В лесах под Воронежем», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Также в онлайн-марафоне приняли участие сотрудники Пушкинской библиотеки города Тамбова. Они сняли видеоролики, в которых рассказали о книгах, имеющихся в фонде, прочли отрывки из них, а также письма с фронта, присланные бойцами и командирами Красной Армии в адрес тамбовчан, собравших 40 млн. рублей на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник».

Всего в этот день было опубликовано более 30 видеороликов разного формата, приуроченных к 75-летию Победы. Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды продлится до 9 мая. Присоединиться к нему могут все желающие, выложив свое видео в соцсетях с с хэштегами: #75словПобеды #ПушкинскаяБиблиотека #тамбов #МарафонПобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU