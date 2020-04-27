В тамбовской колонии умер заключенный: в произошедшем усматривают вину медиков

27 Апр 2020 2020-04-27T11:01:12+03:00

В отношении врачей УФСИН возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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Несколько месяцев назад заключенный колонии №4 УФСИН России по Тамбовской области во время личного приема, который проводил Уполномоченный по правам человека Владимир Репин, пожаловался, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь: не направляют на осмотр к врачам-специалистам, нужные медикаменты не выдают из-за их отсутствия.

Омбудсмен, разбираясь с этой жалобой, обратился в УФСИН России по Тамбовской области, ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России и Территориальный отдел Росздравнадзора по Тамбовской области.

Из УФСИН России по Тамбовской области и ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России уполномоченному ответили, что осужденный находится под динамическим наблюдением медицинских работников медицинской части, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Лекарственные препараты, необходимые для лечения пациента имеются в достаточном количестве, выдаются в соответствии с назначениями врачей-специалистов.

Территориальный отдел Росздравнадзора по Тамбовской области фактически от проведения проверки самоустранился, перенаправив по формальным основаниям обращение осужденного, а также рекомендации Уполномоченного для рассмотрения в Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России в г.Москву.

Из Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России в адрес Уполномоченного поступила аналогичная информация, что состояние осужденного удовлетворительное и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако спустя 3 месяца заключенный умер.

После этого Уполномоченный обратился в СУ СКР по Тамбовской области, с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего оказания осужденному медицинской помощи.

- В ходе проведенной сотрудниками следственного комитета проверки качества оказанной осужденному мужчине медицинской помощи, в действиях медработников ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России выявлены ряд значимых недостатков, которые указывают на совершение медицинскими работниками ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сообщает аппарат Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - По этому факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU