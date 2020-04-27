В аварии с участием трех автомобилей пострадала 60-летняя тамбовчанка

27 Апр 2020 2020-04-27T10:11:00+03:00

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Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 25 апреля в 16 часов 30 минут на 10 километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Как рассказали в региональном УГИБДД, 60-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti», на нерегулируемом перекрестке, где в этот момент были отключены светофоры, выезжая со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 61-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. От удара автомобиль «ВАЗ-2107» в неконтролируемом движении отбросило на стоящий автомобиль «Chevrolet Niva» в составе прицепа «МАЗ81021». За рулем этой машины находился 53-летний водитель.

- В результате аварии травмы получила 60-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet Lacetti», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU