2020-04-27T09:31:37+03:00
Общество

На ул. К. Маркса в Тамбове начали ремонтировать тротуары

После этого работы проведут на 3,6 км дороги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Первым делом рабочие отремонтируют тротуарыПервым делом рабочие отремонтируют тротуары
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В этом году в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу Карла Маркса на участке от Магистральной до Пролетарской. Дорожники начали работы с тротуаров.

Как сообщил генеральный директор Дирекции городских дорог Юрий Зарапин, подрядная организация выполняет работы по разработке грунта, подготавливает песчаную подушку, устанавливает бортовой камень и выполняет бетонные работы.

Общая площадь ремонта на улице Карла Маркса составит почти 38 тысяч квадратных метров, протяженность – 3,6 километра. Площадь ремонта тротуаров составляет больше 12 тысяч квадратных метров. Также отремонтируют заездные карманы для общественного транспорта площадью больше 5 тысяч квадратных метров.

Специалисты исправят поперечные и продольные уклоны проезжей части, на неё положат армирующую геосетку и слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, заменят дорожные бордюры, нанесут горизонтальную разметку термопластиком и установят перильное ограждение.

- В целом в 2020 году на ремонт дорог по нацпроекту выделят 805 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Напомним, улица Карла Маркса на участке от улицы Астраханской до улицы Интернациональной в рамках национального проекта была отремонтирована в 2019 году. Приведено в нормативное состояние 2 километра дороги.

Фото пресс-службы "ЕР"

ИСТОЧНИК KP.RU

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