К 1 сентября в Тамбове отремонтируют Рассказовское шоссе

26 Апр 2020 2020-04-26T11:46:38+03:00

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В Тамбове начался ремонт Рассказовского шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 1 сентября здесь планируют уложить новый асфальт, укрепить обочины, обустроить тротуары и установить шесть светофоров. Дорожники уже сняли старый асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя.

Как уточнили в обладминистрации, каждый этап ремонта будет контролироваться. Ежедневно перед началом работ в лабораторию отправляют пробы асфальта. Каждые три дня эксперты забирают образцы уже уложенного асфальта.

Ремонт начался на участке от Степана Разина до Пригородного леса. Его общая протяженность - четыре километра. Стоимость контракта - 118 миллионов рублей. Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбовской области приведут в порядок 34,35 километра автомобильных дорог регионального и местного значений. Работы запланированы на 16 объектах, три из которых - участки региональных трасс, остальные - улицы областного центра. На ремонт выделили 805 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU